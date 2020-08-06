مفتي القدس يُدين سلب الاحتلال صلاحيات إدارة المسجد الإبراهيمي

استنكر مفتي عام القدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، تدخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في صلاحيات الأوقاف وبلدية الخليل في إدارة شؤون المسجد الإبراهيمي الشريف، بالسماح للمستوطنين بإقامة مصعد كهربائي فيه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

واعتبر الشيخ حسين، ما حدث "جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الاحتلال البشعة بحق الشعب الفلسطيني ووجوده، خاصةً وأنّ المسجد الإبراهيمي الشريف مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو) ضمن التراث العالمي الإنساني المهدد بالخطر".

وشددّ الشيخ حسين، على أنّ سلطات الاحتلال تحاول من خلال انتهاكاتها المتكررة، والمتمثلة في منع المصلين من الدخول إلى المسجد الإبراهيمي، ومنع رفع الأذان، إلغاء الوجود الفلسطيني، ما يشكِّل اعتداءً صارخا على ملكية المسلمين الخالصة للمسجد الإبراهيمي، وانتهاك واضح للاتفاقات الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة، وحرية العبادة، ومن شأن ذلك أن يجرّ المنطقة إلى حرب دينية.

وأكد مفتي عام القدس، أنّ "مثل هذه المخططات الخبيثة لن تغير من الحق الثابت للمسلمين في مساجدهم وأوقافهم"، مشيرا إلى أنّ سلطات الاحتلال تستغل ظرف انشغال العالم بجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" للتوسع في مشاريعها الاستعمارية والتهويدية بقوة الاحتلال وجبروته، على درب حربها الشاملة التي تشنها على المقدسات الإسلامية في فلسطين، والهادفة لفرض أوامر تهويدية على الأرض المحتلة، داعيا لمواجهة هذا الواقع المأساوي والمرير بكل السبل المشروعة وعلى مختلف الأصعدة.

ودعا الشيخ حسين، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة بتحرك جاد وفاعل؛ لضمان حماية أماكن العبادة بعامة، والمسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي خاصة.

وفي سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غرفة سكنية، وجرفت أراض للمواطنين في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة راتب الجبور في بيان، إنّ قوات الاحتلال هدمت غرفة سكنية في منطقة "وادي جحيش" شرق مدينة يطا، وجرفت أراض لعائلة الشواهين في منطقة "خلال العدرة"، المحاذية لمستوطنة سوسيا المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا.