نائب محافظ دمياط: الدولة توفر كل الفرص لتمكين الشباب من القيادة

قال الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، إن الدولة ماضية بكل عزم لتوفير كافة الفرص لتمكين الشباب للقيادة، والمشاركة الجادة لبناء الدولة الحديثة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الشباب هم قاطرة التنمية، لافتا إلى أن فكرة مؤتمرات الشباب ليست وليدة اللحظة، إذ جرى عقد مؤتمرات الشباب منذ 4 سنوات، كما جرى إطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي أفرزت عددًا كبيرًا من الشباب، وتخرج منه قيادات ونواب محافظين ووزراء.

ولفت إلى أن الشباب هو محور أساسي واستراتيجي لعمل الجهات التنفيذية للدولة، لافتا إلى أن مواصفات اختيار الشباب في المناصب القيادية لا بد أن يكون لديه قدر من القوة والتحمس والمصابرة والطاقة في أداء العمل، وإمدادهم بالتدريبات اللازمة والمهام العليمة والتدريب العملي والواقعي للحقائب التنفيذية.