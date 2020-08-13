صور.. إزالة تعديات على 400 متر في الغردقة

شنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، حملة أمنية مكبرة اليوم الخميس، لإزالة التعديات على سور الاستاد القديم بطول أكثر من 400 متر بشارع النصر وسط المدينة.

شارك في الحملة مجلس مدينة الغردقة وشرطة المرافق وقوة أمنية من ضباط قسم شرطة ثان الغردقة، بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر طبقا لقرار صادر من محافظ البحر الأحمر.

تمكنت الحملة من إزالة التعديات بعدد من المحلات التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة، بمساحة طولية أكثر من 400 متر بسور الاستاد القديم بوسط مدينة الغردقة.

وفي مدينة سفاجا كلفت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، إدارة المتابعة الميدانية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدي على الأراضي الزراعية، وإلزامهم برفع كل التعديات على نفقة المعتدين خلال 24 ساعة، مع استمرار المرور على كافة التقسيمات.

وأكدت المغربي استمرار الحملات على مدار الساعة، لرصد أي حالات بناء مخالف أو تعديات على أملاك الدولة، خاصة التعديات في المهد والتعامل الحازم معها وإزالتها فورًا.