استرداد 136 فدانًا من أراضي الدولة في الحسينية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إزالة تعديات على 136 فدانًا و9 قراريط على أراضٍ أملاك الدولة بمركز ومدينة الحسينية.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار حرص الحكومة على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعديين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لافتا إلى أنه سيجري تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.