الأمم المتحدة: كورونا يهدد بنسف جهود محاربة الفقر في العالم

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنّ جائحة فيروس كورونا لا تهدد المكاسب التي تمكن العالم من تحقيقها في محاربة الفقر وبناء السلام فحسب، بل تهدد بتفاقم الصراعات القائمة وتوليد نزاعات جديدة.

وأضاف جوتيريش، في اجتماع لمجلس الأمن، الأربعاء، أنّ دعوته التي أطلقها في 23 مارس للوقف الفوري لإطلاق النار في النزاعات لمواجهة الفيروس، دفعت عددًا من الأطراف المتحاربة إلى التهدئة أو وقف القتال.

وتابع: "ما يثير الأسى هو أنّ الوباء لم يدفع الأطراف في كثير من الحالات، إلى تعليق الأعمال العدائية أو الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار".

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الروسية أنّ لقاح "سبوتنيك في" الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضي "ليس مضمون الفعالية حتى الآن، بسبب نقص الدراسات بشأنه".

وذكرت في تحقيق نشرته الوزارة على موقعها، أنّ اللقاح لا يناسب البالغين أقل من 18 ولا أكثر من 60 سنة، ولا الحوامل من النساء أو المرضعات، أو الذين يعانون من قائمة طويلة من الأمراض الأساسية.

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 5 ملايين و197 ألفا و118 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 55 ألفا و910 حالات إصابة جديدة.

وذكرت الجامعة أنّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 166 ألفا و26 حالة على الأقل، أمس الخميس، وذلك عقب تسجيل 199 حالة وفاة جديدة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

فيما قالت وزارة الصحة الهندية إنّه تم تسجيل 66,999 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات بالوباء 2,396,638 إصابة.

وأعلنت الوزارة أيضا تسجيل 942 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 47,033 حالة وفاة.