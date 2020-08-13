كورونا في الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي إصابات الأردن إلى 1303

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 20.745.559 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 750.557حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 13.595.216 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 20 حالة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 1303.

وقالت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في موجز إعلاني، إنه تم تسجيل 26 حالة شفاء، منها 25 حالة في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، وحالة واحدة في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 6641 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 665653 فحصاً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشارت رئاسة الوزراء الأردنية، إلى بدء تفعيل أمر الدّفاع رقم 11 لسنة 2020 اعتبارا من السبت المقبل، والذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون بها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وسيتم تعديل ساعات حظر التجوّل الجزئي اعتبارا من السبت المقبل، لتصبح من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للمواطنين، ومن الساعة الحادية عشرة مساء وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للقطاعات التجاريّة.

وعمّم رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزّاز على جميع المؤسسات الرسميّة بحظر دخول أي موظف أو شخص إلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والأماكن العامة دون ارتداء الكمامات، وإلزامهم باتخاذ إجراءات السلامة والوقاية اللازمة والتباعد الجسدي.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 499 إصابة جديدة بكورونا المستجد، و346 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة في بيان صحفي، إنه تم إجراء 2480 فحصا مخبريا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختلف المحافظات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت الكيلة، أن نسبة التعافي بلغت 57.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.1%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية، إلى وجود 21 مريضا في العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مع منظمة الصحة العالمية الوضع الوبائي وانتشار كورونا المستجد في فلسطين.

وتم إغلاق المحكمة الشرعية ودائرة السير في بيت لحم، أمس الأربعاء، بعد تسجيل إصابات بكورونا المستجد فيها، وأوضحت محافظة بيت لحم، في بيان صحفي، أن المحكمة أغلقت بعد إصابة القاضي الشرعي بالوباء، وتوجه جميع موظفي المحكمة لمديرية الصحة لإجراء الفحوصات اللازمة، موضحة أن إغلاق دائرة السير يأتي بعد إصابة زوجة أحد موظفي الدائرة.

بدورها، أعلنت الحكومة الفلسطينية، السماح بإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة والمفتوحة مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية، وذلك ضمن إجراءاتها الجديدة للتعايش مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

من جانبها، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف إعادة فتح المدارس في ظل انتشار كورونا المستجد، أمس الأربعاء، اجتماعا لمناقشة سيناريوهات افتتاح العام الدراسي بشكل آمن وصحي.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في لبنان إلى 7413

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 292 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 7413 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشارت الوزارة اللبنانية، في بيان، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 89 حالة.

وذكرت الصحة اللبنانية، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6726 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، من أن عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد في لبنان قد يشهد ارتفاعاً، بعدما تضررت نصف مرافق الرعاية الصحية في بيروت أثر الانفجار المدمر الذي ضرب ميناء العاصمة الأسبوع الماضي.

وقال مدير الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، إنه بعد تقييم 55 مستشفى ومركزاً صحياً في بيروت، بات "ما يربو قليلاً على 50% منها خارج الخدمة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى 160436

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، في بيان، أنه "تم فحص 19933 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1203883"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأوضحت الوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 2439 حالة شفاء من الوباء، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 3441 حالة إصاب جدي بكورونا المستجد.

وأضافت الصحة العراقية، أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة بالوباء، وأوضحت الوزارة العراقية، أن إجمالي الإصابات بالوباء بلغت 160436، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5588، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء من كوورنا 114541.