متحدث "الرياضة": أزمة كورونا أظهرت قوة الدولة وإبداعات الشباب

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة ستنظم احتفالات بداية من اليوم وحتى السبت المقبل في حي الأسمرات بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت تطوير العشوائيات وجعلتها أماكن صالحة وآمنة تليق بالمواطن المصري.

من ناحية أخرى، أشاد فوزي بتغريدة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اليوم العالمي للشباب، لافتا إلى أنها مليئة بالأمل والطاقة الإيجابية، لتحفيز ودعم ورعاية شباب مصر.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الرئيس أكد عزم الدولة، على دعم وإعداد الشباب بالشكل الذي يحقق مستقبل أفضل لهم.

وتابع: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجه الشكر للرئيس السيسي على إيمانه بدعم شباب مصر، لافتًا إلى أن الوزارة تقدم دعمًا كبيرًا للشباب وفقا لرؤية السيسي.

وأردف أن وزارة الشباب نفذت مشروعات وبرامج عديدة خلال فترة أزمة كورونا، لافتا إلى أن وزير الشباب أكد على التعاون مع مختلف الجهات للاستثمار في الشباب وتهيئة بيئة داعمة لهم في المرحلة المقبلة.

ونوه بأن الأزمات تظهر قوة الدولة الحقيقية ووعي وإيمان القيادة بأبنائها، لافتًا إلى أنه في ظل جائحة كورونا واجه العالم ظروفا استثنائية، وأثبت الشباب المصري قدرته على التعامل مع هذا الواقع ومواجهة التحديات، حيث دشن عدة مبادرات إيجابية لحماية المجتمع من تداعيات الأزمة على مختلف المستويات الصحية والاجتماعية، مضيفًا أن أزمة كورونا أثبتت قدرات وإبداعات الشباب المصري.