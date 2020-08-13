العراق: الدول العربية تدين الاعتداءات التركية على أرضنا

أكد وزراء الخارجية العرب دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين لضرورة الوقف الفوري لأي عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية، بحسب الخارجية العراقية.

وأجرى وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، اتصالات عِدّة مع نظرائه العرب على خلفيّة الاعتداء التركيّ السافر الذي تسبّب بمقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحدوديّ مع الجانب التركيّ، وذلك بطائرة مُسيّرة في منطقة سيدكان في أربيل بكردستان، وفقًا لقناة "العربية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية الدكتور أحمد الصحّاف، الخميس، إنّ الهدف من الاتصالات هو إحاطة الأشقاء العرب بتفاصيل الاعتداء، داعيًا إلى أهمية تضافر الجهود العربية إزاء التطورات الخطيرة في الموقف الأمني مع الجارة تركيا، والخروج بموقف موحّد يُلزم الأتراك بعدم تكرار الانتهاكات، وسحب قواتهم المتوغّلة في الأراضي العراقية.

وكان الوزير العراقي اتصل بأمين عام جامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط، كما اتصل بنظرائه: سامح شكري وزير الخارجيّة المصريّ، وأيمن الصفدي وزير الخارجيّة الأردنيّ، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجيّة السعوديّ، ووزير الخارجيّة الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

ميدانيًا قالت تركيا اليوم الخميس، إنّها ستواصل عملياتها عبر الحدود ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق إذا استمرت بغداد في التغاضي عن وجودهم في المنطقة، وحثّت السلطات العراقية على التعاون مع أنقرة في هذا الصدد.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية، الخميس، أنّ "ما قامت به تركيا باستهداف ضباط عراقيين أثناء تأدية واجبهم في قيادة قوات حرس الحدود له تأثيرات سلبية على مستوى العلاقات ما بين البلدين".

وأوضح أنّ "قيادة العمليات المشتركة لديها الإمكانيات والقدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلاد وسيادتها من أي اعتداءات خارجية".

ووصف الاعتداء التركي بأنّه "تصرف خطير يمثل نوعا من العدوانية ضد السيادة العراقية".

وشدد على أنّ "قيادة العمليات المشتركة ترفض استخدام الأراضي العراقية لتصفية الحسابات".

وحث المتحدث العراقي، تركيا على أن "تحل مشكلتها بنفسها بعيدًا عن الأراضي العراقية".

وأكد مسؤولون عراقيون، الأربعاء، إرسال تعزيزات على الحدود مع تركيا، وذلك بعد انتهاكات أنقرة الأخيرة لسيادة بلادهم عبر خرق الحدود بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 من قوات الحرس، بينهم ضابطان كبيران.

وجاء الإعلان بعد ساعات من قرار بغداد إلغاء زيارة وزير دفاع تركيا واستدعاء السفير التركي.

وأطلقت تركيا في 15 يونيو، عملية عسكرية في الأراضي العراقية، وتوغلت قواتها في ناحية باتيفا في زاخو، على طول يتراوح بين 45 إلى 50 كيلومترًا، وبعمق 15 إلى 30 كيلومترًا.

ومنذ تاريخ تلك العملية، نفذت عدة ضربات في القرى الحدودية، ما دفع الحكومة العراقية والرئاسة إلى الاعتراض أكثر من مرة واستدعاء السفير التركي، إلا أنّ أنقرة أعلنت أنّها لن تتراجع عن عمليتها العسكرية.