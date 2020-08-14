اشترطات حجز أراضٍ استثمارية في "الشروق" و4 مدن بالصعيد

تطرح وزارة الإسكان، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أراضي متنوعة بنظام التخصيص المباشر، في 5 مدن جديدة وهي المنيا الجديدة والشروق والنوبارية وسوهاج الجديدة وأخميم الجديدة، بأنشطة تتنوع بين السكني والتجاري والإداري والخدمي.

نوضح أهم اشتراطات التخصيص لتلك الأراضي:

حظر تحرير أي توكيلات للغير من المتقدمين للأراض، وإرفاق كروكي للأرض الذى يرغب المستثمر في التقديم إليها.

- التحويل لحساب هيئة المجتمعات العمرانية بالمركزي، ويحظر تعديل البيانات سواء اسم الشركة أو الفرد المتقدم للطلب.

- يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 25 %من قيمة الأرض بالجنيه المصري مع خصم ما تم سداده كجدية حجز، بالإضافة إلى 1 %مصاريف إدارية و 5.0 %لصالح مجلس الأمناء، خلال شهر من تاريخ اخطار الشركة الهيئة.

- ويتم سداد باقي الثمن علي 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

أما فيما يتعلق بالأسعار فهي كالتالي:

-النوبارية الجديدة: تم الإعلان عن طرح 3 قطع أراضٍ، بأسعار تنوعت بين 8045 جنيها للمتر، و 9255 جنيها للمتر، و9000 جنيه للمتر.

- الشروق

تم الإعلان عن طرح قطعة أرض بمساحة 41 فدانا نشاط عمراني متكامل بالحي الخامس من المدينة ويقدر سعر المتر 5675 جنيها للمتر، بسعر 1735 جنيها للمتر، و5300 جنيه للمتر نشاط خدمي، وللنشاط تجاري بسعر تقديري 10255 جنيها للمتر.

- أخميم الجديدة: تم طرح 4 قطع أراض بأنشطة صناعية متوسطة، ويصل سعر المتر إلى 645 جنيها، ولا تزيد النسبة البنائية عن 65% ولا تقل عن 40%.

- المنيا الجديدة: تم طرح 3 قطع أراضٍ منها القطعة رقم 64 بالحي الأول المجاورة الاولى 2 بنشاط سكني تجاري بمساحة 596 ألف متر مربع بسعر 3785 جنيها للمتر المربع، أما القطعة الخدمية على مساحة 2195 مترا مربعا بسعر 5225 جنيها للمتر، ونشاط تجاري بسعر 4635 جنيها للمتر.

-سوهاج الجديدة: تم طرح 3 قطع أراضٍ بأنشطة تجارية، القطعة الأولى بمساحة 4457 مترا مربعا بسعر 2940 جنيها للمتر والقطعة الثانية على مساحة 180 مترا بنشاط تجاري إداري بسعر 4750 جنيها للمتر والقطعة الثالثة خدمات خارجية بمنطقة الأشجار على مساحة 7 فدادين بسعر 1269 جنيه للمتر.

- النوبارية الجديدة: تم الإعلان عن طرح 3 قطع أراضٍ القطعة الأولى بمساحة 10200 ىمتر مربع بسعر 8045 جنيها للمتر ، والقطعة بنشاط تجاري بسعر 9255 جنيه للمتر، أما القطعة الثالثة بالمدينة فهي نشاط تجاري بسعر 9000 جنيه للمتر.