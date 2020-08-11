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الشباب يتصدرون المشهد في انتخابات "الشيوخ" بمدينة الشروق

كتب:

أيمن حمزة
08:20 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الشباب في صدارة المشهد بإنتخابات الشيوخ بمدينة الشروق

الشباب في صدارة المشهد بإنتخابات الشيوخ بمدينة الشروق

واصل جموع الناخبين الإدلاء بأصواتهم بلجنتي الطبري والشهيد ياسر جنينة بمدينة الشروق، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

وتصدر الشباب المشهد في مدينة الشروق، حيث شارك بعضهم في عملية التنظيم، والتي حظيت بإعجاب المشاركين، فيما انتظم البعض الآخر منهم في طوابير الإدلاء بأصواتهم.

وتصدر العنصر النسائي المشهد سواء تنظيميًا، أو خلال الإدلاء بأصواتهن، حيث حرصن على المشاركة منذ انطلاق مارثون انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة الشروق.

وكثفت قوات الأمن "جيش، وشرطة" من تواجدها بمحيط اللجان، وانتشرت الخدمات الأمنية، وسط ترحيب شعبي بوجود القيادات الأمنية، والتي ظهرت بالمظهر اللائق، وأبدت تعاونًا غير مسبوق، في دعم كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم باللجان.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

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