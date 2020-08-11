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وفد البرلمان العربي يتفقد لجان مدينة الشروق ويشيد بانتظام الانتخابات

كتب:

أيمن حمزة
03:34 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
وفد البرلمان العربي يتفقد لجان مدينة الشروق ويشيد بانتظام العملية الانتخابية

وفد البرلمان العربي يتفقد لجان مدينة الشروق ويشيد بانتظام العملية الانتخابية

تفقد وفد البرلمان العربي سير انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنتي الطبري والشهيد ياسر جنينة بمدينة الشروق.

وضم الوفد النائبة شادية خضير من مصر، والدكتور أبو صلاح شلبي، عضو مجلس النواب الليبي، وأعضاء من مجالس النواب بالدول العربية.

وأشاد أعضاء البرلمان العربي بانتظام سير العمل باللجان الانتخابية واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات وزارة الصحة. كما تابع الوفد، كيفية العناية بكبار السن والمعاقين، وذوي الاحتياجات، من خلال وتوفير كرسي متحرك، ووجود بوابات التعقيم على أبواب اللجان الانتخابية.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ انطلقت اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

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