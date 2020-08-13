يونسكو تحشد تمويلاً وخبرات لحماية التراث الثقافي اليمني

أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، عن أسفها الشديد للخسائر في الأرواح والممتلكات في عدد من المراكز التاريخية باليمن، بما في ذلك مواقع التراث العالمي في زبيد وشبام وصنعاء، خاصة في الأيام الأخيرة، بعد الظروف الجوية القاسية التي اكتسحت البلاد.

وأكدت "يونسكو"، في بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أنّ الظروف المناخية تهدد بقاء التراث الثقافي الفريد لليمن، الذي يعد شهادة على الإبداع البشري والقدرة على التكيف مع التضاريس الطبيعية والظروف البيئية المتنوعة في البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أنّها تحشد التمويل والخبرات لحماية التراث الثقافي في البلاد، مشددة على ضرورة بذل جهود جماعية لتجنب المزيد من الخسائر وتنفيذ آليات تخفيف المخاطر لضمان تمكين سكان المراكز التاريخية من الاستمرار في العيش والحفاظ على تراثهم كما فعلوا لعدة قرون.

وأضافت "يونسكو"، أنّها "تواصل متابعة الوضع عن كثب والتنسيق مع شركائها المحليين لتقييم الاحتياجات وحشد الموارد والخبرات الكافية"، كما "تعمل على حشد الدعم من صندوق التراث للطوارئ للاستجابة بسرعة وفعالية للأزمات الناتجة عن النزاعات المسلحة والكوارث في اليمن".

وتوفي العشرات من اليمنيين، جراء سيول ضربت عدة محافظات، وتضررت آلاف الأسر، ودمرت المنازل، وتضررت مواقع تراثية وتاريخية، وأراض زراعية.