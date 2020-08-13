محافظ المنيا يشكر القطاعات المشاركة بالانتخابات: على قدر المسؤولية

أعرب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن شكره وفخره واعتزازه بمواطنى محافظة المنيا، في كافة مدنها ومراكزها التسع، والذين كانوا على قدر المسؤولية، واستجابوا لنداء الوطن والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، وخاصة المرأة المنياوية التي تثبت دائما وأبدا أنها شريك أساسي وداعم رئيسي في بناء الوطن وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كما وجه المحافظ، الشكر لقيادات المحافظة ممثلا في الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ والمهندس محمد النجار السكرتير العام واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للتنسيق والمتابعة المستمرة والتعاون مع كافة الجهات ، واعرب المحافظ عن خالص شكره لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل المشرف، ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة، والشرطة ، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية وتوفير الأمن والأمان للناخبين طوال يومي التصويت دون ما يعكر صفو الانتخابات، ولدورهم في تأمين المقار والجان الانتخابية وظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة.

أشاد محافظ المنيا بأداء غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والمُشكلة لمتابعة عملية انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 ، وكذلك غرفة العمليات الفرعية ، والغرف الفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والتي استطاعت متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة على مدار اليومين، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مشيداً بالدور الذى لعبته غرفة العميات الرئيسية من تواصل دائم بغرف العمليات الفرعية لتذليل أي مشكلة قد تعيق العملية الانتخابية.

وثمن المحافظ، الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام المختلفة فى زيادة وعى المواطنين وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، والتغطية المستمرة للعملية الانتخابية، والتي أظهرتها في أبهي صورها ، كما أثنى المحافظ على التعاون والدور الكبير الذى بذلته الجهات المعنية من صحة وتعليم وشباب ورياضة وتموين وكهرباء وتضامن اجتماعي ومياه شرب وصرف صحي وطب بيطري وقوي عاملة وفرع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي ذوي الإعاقة ، ليكتمل العرس الديمقراطي ويخرج بهذه الصورة المشرفة.

كما قدم المحافظ الشكر لرجال الدين ممثلا في الاوقاف والازهر والكنيسة الذين أظهروا الشكل الحضاري للمحافظة وأصاله أبناء الوطن الشرفاء.

كما أثنى المحافظ على الدور الكبير الذي قام به رؤساء المراكز والمدن التسع ورؤساء القري في تجهيز وتهيئة لجان الانتخابات بالتنسيق مع كافة الجهات ومتابعة العملية الانتخابية أولا بأول، كما قدم المحافظ الشكر لجميع عمال النظافة في مراكز ومدن وقرى المحافظة لما بذلوه من جهد في رفع المخلفات أولا بأول من أمام اللجان الانتخابية .

وقال "القاضي" ستظل الدولة المصرية قوية بتكاتف جيشها وشرطتها وشعبها المخلص للحفاظ على أمنها واستقرارها والعمل على تنميتها في ظل القيادة الحكيمة للسيد لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.