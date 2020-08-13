وزير خارجية الكويت يدين اعتداء تركيا على الأراضي العراقية

أكّد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، دعم بلاده لسيادة العراق وسلامة أراضيه، إثر تعرض الأراضي العراقية لاعتداء تركي بطائرة مسيرة استهدف مجموعة تابعة للجيش العراقي على الحدود بين البلدين الثلاثاء الماضي.

وأجرى أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، وفق بيان أصدَرته وزارة الخارجية الكويتية

وجدد وزير الخارجية الكويتي، تأكّيد دعم دولة الكويت لسيادة العراق وسلامة أراضيه، مشددًا على وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.