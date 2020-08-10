الشيخ صباح الحمد: تحسن إيجابي بصحة أمير الكويت

كشف رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عن تحسن إيجابي بصحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يتلقى العلاج بأحد المستشفيات الأمريكية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن بالغ ارتياحه واطمئنانه على صحة أمير الكويت، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وبتمام الصحة والعافية، وأن يعيده إلى أرض وطنه في القريب العاجل.

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن في 23 يوليو الماضي، وصول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه، بعد أن أجرى عملية جراحية ناجحة في الكويت.