تمكين 50 شركة رقمية سعودية من المنافسة في أسواق التطبيقات الابتكارية

أعلن برنامج "رواد التقنية" التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، دخول 50 شركة تقنية رائدة جديدة في مجال الحلول والتطبيقات الابتكارية سوق المنافسة، بعد أن نجح البرنامج في تطوير نماذج أعمالها وتمكين رواد ورائدات الأعمال السعوديين، لخلق أسواق مبتكرة لهذه الحلول عبر تبني أفكارهم وتحويلها لمشاريع حقيقية رائدة، من خلال تزويدهم بحزمة من الأدوات المناسبة ودعمهم في الجوانب ذات الصلة، تقنيا وإداريا وماليا.

وخلال الحفل الختامي الذي عقد أمس، احتفى برنامج رواد التقنية بتأهل المشاريع الفائزة ضمن الشركات الـ50 الرقمية الجديدة، إذ أسهمت شراكة البرنامج الاستراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية وأكثر من 50 شريكا في القطاعين العام والخاص في دعم رواد ورائدات الأعمال السعوديين، من خلال حزم تمكينية مالية وفنية تعادل 150 ألف ريال لكل مشروع، عبر فعاليات ومعسكرات تدريبية وجلسات إرشادية وخدمات لتسهيل الوصول إلى السوق استهدفت عدة قطاعات حيوية ومهمة تشمل "الصحة، الرياضة والترفيه، المدن الذكية، والتجارة الإلكترونية، الحج والعمرة"، وهي الأسواق التي تمثل طلبا متزايدا على المستويين المحلي والعالمي.

وشملت حزم التحفيز التي قدمها البرنامج، خدمات تقنية وحزم تمويلية، إضافة لجلسات إرشادية في التقنيات وبرامج تطوير الأعمال بمشاركة نخبة من الشركاء من القطاعات المختلفة.

وفي كلمته خلال ختام المرحلة الأولى من برنامج رواد التقنية، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه: "نفخر اليوم ونحن نشاهد هذا الزخم من الحلول والتطبيقات الابتكارية بأيادٍ وعقول سعودية، تضع في قلب نماذج أعمالها أبرز التقنيات الناشئة والمتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتطويع استخدام البيانات وتحليلها، ما ينعكس بشكل إيجابي على تنمية الاقتصاد الرقمي ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي نابض لتقنية المعلومات والابتكار".

واستهدفت الوزارة في استراتيجيتها لتنمية القطاع، تطوير قدرات المملكة الرقمية واستثمارها بطريقة مثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، وتحفيز الابتكار والريادة الرقمية والاستثمار في القطاع بما يمكن رؤية المملكة 2030. وحرص الوزارة على دعم وتمكين رواد الأعمال من خلال نظام بيئي متكامل يوفر ما يلزمهم من دعم في مجال القدرات الرقمية، والوصول للتقنيات الحديثة، والتمويل والأسواق، ليتمكّنوا من تطوير أفكارهم وابتكاراتهم من خدمات ومنتجات، وتعزيز قدرتهم على تحقيق قفزات تعود بالنفع على المملكة وللمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

ويشكل دخول الشركات الرقمية الوطنية الجديدة لسوق تقنية المعلومات دلالة على نضوج السوق تنظيميا، وقدرة السوق السعودي على تبني الحلول والابتكارات الرقمية الجديدة، في ظل تكامل النظام البيئي المناسب الذي يشمل جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وأعلن برنامج رواد التقنية إطلاق النسخة الثانية من البرنامج قريبا، داعيا الراغبين بمعرفة تفاصيل النسخة المقبلة إلى زيارة موقع البرنامج techchampions.sa.