شعراوي : 60 ألف طن قمامة كل يوم يتركز معظمها في القاهرة والدلتا

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أن " عمال النظافة يجمعون يوميا حوالي 60 ألف طن مخلفات، وتبلغ نسبة القمامة التي تخرج من القاهرة الكبرى وحدها ٤٨٪ من إجمالي الكمية، تليها الدلتا بنسبة٢٦.٣٪".

وأثار هذا التصريح الذي أطلقه وزير التنمية المحلية اليوم الخميس العديد من التساؤلات حول هذه الكميات وأين تذهب؟ وهل تتحول إلى منتجات؟

الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية أكد في تصريحات لـ"الوطن" أن جزءًا من المخلفات يصل إلى مصانع التدوير، والجزء الأكبر يصل إلى المدافن الصحية، إما بسبب تراجع كفاءة مصانع التدوير وعدم استيعابها لكمية المخلفات أوعددها المحدود بالمحافظات، أو ابتعادها عن أماكن جمع المخلفات".

وأضاف أنه " في المنظومة الجديدة لأدارة المخلفات نستهدف تفادي كل السلبيات السابقة ، وتدوير ٧٠٪ من المخلفات والاستفادة منها و٣٠٪ فقط يتم نقلها إلى خلايا الدفن".

وأشار مساعد الوزير إلى أنه "سيتم رفع كفاءة مصانع التدوير بالمحافظات لاستيعاب أكبر كم من المخلفات لإنتاج سماد عضوي للأراضى، فضلاً عن انتاج المادة التي تستخدم في صناعة الأسمنت".

وأكدا أن "القاهرة على سبيل المثال يخرج منها نحو ١٥ ألف طن مخلفات، وبها حاليا مصنعين لتدوير المخلفات في مدينتي السلام و١٥ مايو يستوعبوا نحو ٤ آلاف طن من القمامة والباقىي يذهب للمدافن".

وأشار إلى وجودعدة جهات تشارك فى منظومة النظافة الجديدة وهى التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع والمالية لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بضخ 3 مليارات و606 ملايين جنيه وتم اصلاح وصيانة 3757 معدة نظافة على مستوى المحافظات المختلفة و شراء معدات نظافة جديدة متنوعة والبدء في إغلاق 57 مقلبًا عشوائيًا والبدء في إنشاء محطات وسيطة تشمل 36 ثابتة و56 متحركة وانشاء 59 خلية دفن صحى والبدء في رفع كفاءة 70 خط تدوير ومعالجة مخلفات.

وأضاف قاسم أن خطة منظومة المخلفات الجديدة ممتدة حتى ٢٠٢٣ على مراحل وتحظى باهتمام القيادة السياسية.