وزير التنمية المحلية: 60 ألف طن قمامة تزال يوميًا من المحافظات

بلغ المعدل اليومي لإزالة المخلفات الصلبة في مختلف محافظات الجمهورية قرابة 60 ألف طن، حسب تقرير رفعه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم.

وقال "شعراوي"، في تقريره، إن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة منذ 18 مارس الماضي، وحتى 8 أغسطس، بلغ 8.7 مليون طن مخلفات، بمتوسط يومي 60 ألف طن.

ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من إجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم: الدلتا بنسبة 26.3%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيرًا إقليم القناة بنسبة 3.3%.