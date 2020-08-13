استمرار الفترة المسائية بالمراكز التكنولوجية في كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن خلال الفترة المسائية ويومي الجمعة والسبت، لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد نسبة الـ25٪ رسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء.

وذكرت المحافظة، في بيان لها، أنه جرى التنبيه على رؤساء المجالس والمدن بتسهيل الإجراءات وزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح نظراً للزحام الشديد، لقبول أكبر عدد من الطلبات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتجنب تنفيذ الإزالات بعد 15 أغسطس 2020 لمن لم يسددوا نسبة الـ 25%، مناشدة كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة في الخامس عشر من الشهر الجاري.