وكالة سونا: مدبولي يزور السودان السبت

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت المقبل، زيارة للسودان على رأس وفد يضم وزراء الري والموارد المائية والكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والتجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي النقل والتعليم، في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومًا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أنّ الزيارة تأتي لبحث التعاون في مجالات الربط الكهربائي والطرق وربط السكة الحديد والتعليم العالي والتجارة والصناعة.

وتعد الزيارة هي الأولى لرئيس الوزراء، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، حيث شارك في توقيع الوثيقة.