"اتصالات النواب": السجن المشدد عقوبة صفحات تحاليل كورونا المزيفة

حذرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من صفحات مزيفة على السوشيال ميديا تنتحل صفات فرق طبية للمرور على المنازل؛ لإجراء الكشف على المواطنين، وإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد مقابل 500 جنيه.

وقالت اللجنة، في بيان منها، إن هذه صفحات مزيفة يديرها نصابون بحسابات وهمية يستغلون الظروف الحالية، واحتياج عدد كبير من المواطنين؛ للاطمئنان على أنفسهم، مستغلين السوشيال ميديا لنشر إعلانات عن صفحاتهم في كل المحافظات.

وتابعت اللجنة، في بيانها، أن هذه العصابات الإلكترونية ينطبق عليها تطبيق مواد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بالسجن والغرامة، وتصل العقوبات في مثل هذه الجرائم للسجن المشدد والغرامة بحسب الجرم المرتكب، خصوصا أن مثل هذه الجرائم أمن قومي، نظرا لاستغلالهم الظرف الراهن الذي تمر به البلاد والنصب على المواطنين عن طريق السوشيال ميديا.