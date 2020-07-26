رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. السجن المشدد 15 عاما لأب هتك عرض طفلته بالسلام

الطفلة شهدت ضد والدها.. والمتهم اعترف بارتكاب الجريمة

كتب:

هيثم البرعى
01:05 م | الأحد 26 يوليو 2020
المستشار صلاح محجوب عزوز

المستشار صلاح محجوب عزوز

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم السيد حلمي شرف، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لإدانته بهتك عرض طفلته، ذات الـ8 أعوام، بأن حسر عنها ملابسها وهتك عرضها، عدة مرات. 

وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز، وعضوية المستشارين خالد مصطفى محمد وأحمد مصطفى رأفت، وبحضور شادي سليم وكيل النيابة، وسكرتارية أحمد صبحي عباس. 

القضية التي حملت رقم 20336 لسنة 2019، جنايات السلام ثاني، حملت تفاصيلا كثيرة للجريمة غير الأخلاقية التي ارتكبها الأب العامل بأحد مصانع ألعاب الأطفال، بحق ابنته ذات الـ8 أعوام، حيث تعمد وجودهما بمفردهما داخل مسكنهما، وحسر عنها ملابسها، وتلمس أماكن عفتها، وأمنى على جسدها عدة مرات، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2019.وضمت القضية، إقرارًا واعترافا كاملًا من الاب بارتكاب الواقعة، كما شهدت المجني عليها بأن والدها المتهم، استغل وجودهما بالمنزل وحسر عنها ملابسها وهتك عرضها. 

وقالت والدة المجني عليها، إن زوجها المتهم اعتاد استدراج نجلتهما داخل المسكن وهتك عرضها، وضمت قائمة أدلة الثبوت شهادة الطبيبة الشرعية نهى فكري، والتي أكدت وجود إصابات بجسد المجني عليها، تحدث وفق ما شهدت به والدتها.. كما أكدت تحريات الرائد محمد محمود الصيرفي معاون مباحث قسم السلام ثاني سابقا، ارتكاب المتهم الواقعة. 

اقرأ المزيد:

السجن 6 أعوام لعامل هتك عرض طفلة في كفر الشيخ  

بينها هتك عرض 3 فتيات.. قائمة اتهامات المتهم بالتحرش بالفتيات

هتك عرض طفلة.. السجن 3 سنوات لـ"ترزي" بعابدين

المشدد 7 سنوات لعامل شرع في هتك عرض طفلة بجنوب سيناء

السجن المؤبد لمشرف هتك عرض أطفال بدار أيتام في بورسعيد