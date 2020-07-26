عاجل.. السجن المشدد 15 عاما لأب هتك عرض طفلته بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم السيد حلمي شرف، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لإدانته بهتك عرض طفلته، ذات الـ8 أعوام، بأن حسر عنها ملابسها وهتك عرضها، عدة مرات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز، وعضوية المستشارين خالد مصطفى محمد وأحمد مصطفى رأفت، وبحضور شادي سليم وكيل النيابة، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

القضية التي حملت رقم 20336 لسنة 2019، جنايات السلام ثاني، حملت تفاصيلا كثيرة للجريمة غير الأخلاقية التي ارتكبها الأب العامل بأحد مصانع ألعاب الأطفال، بحق ابنته ذات الـ8 أعوام، حيث تعمد وجودهما بمفردهما داخل مسكنهما، وحسر عنها ملابسها، وتلمس أماكن عفتها، وأمنى على جسدها عدة مرات، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2019.وضمت القضية، إقرارًا واعترافا كاملًا من الاب بارتكاب الواقعة، كما شهدت المجني عليها بأن والدها المتهم، استغل وجودهما بالمنزل وحسر عنها ملابسها وهتك عرضها.

وقالت والدة المجني عليها، إن زوجها المتهم اعتاد استدراج نجلتهما داخل المسكن وهتك عرضها، وضمت قائمة أدلة الثبوت شهادة الطبيبة الشرعية نهى فكري، والتي أكدت وجود إصابات بجسد المجني عليها، تحدث وفق ما شهدت به والدتها.. كما أكدت تحريات الرائد محمد محمود الصيرفي معاون مباحث قسم السلام ثاني سابقا، ارتكاب المتهم الواقعة.