كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان حوار أمن الطاقة السابع

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم، أن سول وواشنطن عقدتا حوار أمن الطاقة السابع بين البلدين عبر الفيديو كونفرانس.

وأكدت الخارجية الكورية الجنوبية، أن التعاون في الطاقة يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الصداقة والتحالف بين البلدين، كما اتفقا على تعزيز التعاون المستمر في مجال الطاقة في جنوبي شرق آسيا، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال أمن الحاسوب وأمن موارد الطاقة لضمان الإمداد المستقر لموارد الطاقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وشارك في الحوار، المدير العام لمكتب تغير المناخ والطاقة والبيئة والشؤون العلمية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، "جونج جي-يونج"، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لدبلوماسية الطاقة، كورت دونلي، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا، مارك كنابر.

وأوضح "يونج"، خلال الحوار، المساعي التي تبذلها كوريا الجنوبية إزاء إجراء تحول هيكلي نحو مجتمع يتسم بمستوى منخفض من انبعاثات الكربون بناءً على مبادرات الدولة مثل سياسة الصفقة الخضراء الجديدة التي تسعى إلى مواجهة تغير المناخ، داعيا الجانب الأمريكي إلى إيلاء اهتمام بما يتعلق بالطاقة الهيدروجينية التي تعد مجالاً رئيسيًّا في هذه السياسة.