2884 طالبًا أدوا اختبارات القدرات بكليات جامعة المنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، أن 2884 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة أدوا اختبارات القدرات بـ4 كليات، هي الفنون الجميلة (فنون وعمارة)، والتربية النوعية قسم الموسيقى، والتربية الفنية، والتربية الرياضية، وذلك وسط إجراءات احترازية وضوابط وقائية مشددة.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، أن الاقبال كان كثيفًا في الأسبوع الأول من تسجيل وأداء الاختبارات بالكليات المعنية، حيث استقبلت كلية التربية الرياضية "بنين" 1043 طالبًا، والتربية الرياضية "بنات" 527 طالبة، بإجمالي 1570 طالبًا، كما استقبلت التربية الفنية 370 طالبًا وطالبة، بينما وصل عدد الطلاب الذين استقبلتهم كلية الفنون الجميلة بقسم العمارة إلى 124والفنون 369 بإجمالي 493 طالباً، كما استقبلت كلية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية 451 طالبًا.

وأشار "فرحات" إلى أن الجامعة مستمرة في استقبال الطلاب لأداء اختبارات القدرات خلال الأسبوع المقبل وحتى 20 أغسطس الجاري، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات للطلاب في دفع مصرفات القدرات عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني التي وفرتها الجامعة بمقار جميع الكليات المعنية بالاختبارات، وإعداد فيديو توضيحي عن كيفية أداء الاختبارات والأوراق والمواعيد، وتحديد أرقام ساخنة للرد علي استفسارات الطلاب.