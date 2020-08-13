ريما الرحباني تسخر من شائعة مرض فيروز

سخرت ريما الرحباني ابنة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز من الشائعات التي تم تداولها عبر موقع التدوينات "تويتر" حول مرض والدتها.

وعلقت "ريما" على رد أحد المتابعين: "تاني ؟ مين الأخ ؟ من المصادر الموثوقة أو المقربة ؟ حاج تساهموا بالاشاعات ازبلوهن".

وكان حساب مزيف ومنسوب للموسيقار زياد الرحباني نجل الفنانة فيروز قد نشر تغريدة قال فيها "صلواتكم لفيروز"، الأمر الذي نفته مصادر من أسرة الفنانة الكبيرة، مؤكدة أن كل الأخبار التى نُشرت خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" غير صحيحة.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن الصفحة ليس لها علاقة بزياد الرحباني، وأن من يمتلكها هو منتحل شخصية "زياد"، ويحاول نشر شائعة وفاتها لكسب عدد من المتابعين، وأكدت المصادر أن فيروز في صحة جيدة، ولكنها تعيش في حزن شديد بسبب تفجيرات بيروت.