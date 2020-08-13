النمسا: أولوياتنا محاربة التطرف والمجتمعات الموازية في البلاد

أعربت وزيرة الاندماج والمرأة فى النمسا سوزانا راب، أن الحكومة تتصدى للتطرف والمجتمعات الموازية، حيث نجحت الشرطة في إلقاء القبض على مجموعة من 5 رجال وسيدة من الشيشان يقومون بملاحقة النساء وتهديدهم بعدما أطلقوا على أنفسهم مسمى "الأوصياء على الأخلاق".

وأشارت راب، فى تصريحات لها، اليوم، إلى أن المجموعة هددت عددا من النساء الشيشانيات ومارست أعمال عنف ضدهم بعد اتهامهم باتباع نظم المعيشة الأوروبية.

وذكرت الوزيرة النمساوية، أن المجموعة تركز نشاطها فى فيينا ولينز، حيث قامت بملاحقة وتهديد وإصابة عشرة سيدات على الأقل، مشيرة إلى أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 19 و 37 عاما.

وذكرت راب، أن الشرطة تتوقع وجود المزيد من الضحايا والجناة لم يجري التوصل إليهم بعد، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية بشكل مكثف.

وقالت الوزيرة النمساوية، إن هذه الحادثة مفزعة ولن نسمح بمجتمعات موازية في النمسا تستهدف ترهيب وتهديد وإيذاء النساء، مؤكدة أنه لن يجري التسامح مع مثل هذا الأشياء.

وتابعت: إن برنامج الحكومة فى الاندماج يقوم على حماية القيم والحريات الأساسية في النمسا.