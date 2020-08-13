الكويت تبدأ المرحلة الرابعة من العودة للحياة الطبيعية

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، موافقة مجلس الوزراء على بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من المراحل الخمس للعودة للحياة الطبيعية، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

وأضاف المزرم، في تدوينة على الحساب الرسمي للمركز على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم: "أن مجلس الوزراء كلف، عقب اجتماعه الاستثنائي اليوم، الوزراء كل في مجال اختصاصه بتنفيذ المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية".

وأشار المزرم، إلى أن مجلس الوزراء قرر كذلك الموافقة على استئناف نشاط كرة القدم في إطار الاستعدادات للبطولات القارية والدولية دون حضور جمهور، مع تطبيق الاشتراطات الصحية وذلك بدءًا من بعد غد السبت.

وأوضح المتحدث الكويتي، أنه تقرر أيضًا السماح لبعض الأنشطة المدرجة في المرحلة الخامسة بالعمل خلال المرحلة الرابعة من خطة عمل العودة تدريجيًا للحياة الطبيعية، وهي الأندية الرياضية، والصحية، ومحال العناية الشخصية "الصالونات" والحلاقة، والمنتجات الصحية، إضافة إلى محال الخياطة والمشاغل مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.