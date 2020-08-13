السفير الفرنسي بالقاهرة: ليبيا تتعرض لخطر التفكك والتفتيت

قال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن ليبيا تتعرض لخطر التفتيت والتفكك، وبالتالي من الضروري أن نعمل معا من أجل الحفاظ على الوحدة الليبية، وهذا أمر سياسي، يجب أيضًا حله بألا يتم إملاء مستقبل ليبيا من جانب قوى أجنبية لديها أجندات ليست بالضرورة هي أجندات الشعب الليبي.

وأضاف "روماتيه"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news"، أن مستقبل ليبيا لا يعود لتركيا ولا لروسيا، بل يعود في المقام الأول لليبيين أنفسهم، ومن هنا تأتي أهمية إعادة إطلاق عملية سياسية تدرج فيها جميع مكونات المجتمع الليبي، من دون هذا الامر لن نخرج من دائرة الازمة.

وتابع: "من دون ذلك الأمر، سنتعرض لخطر صراع تؤثر استمراريته بصورة مباشرة على أمننا، وهذا سيناريو لا يمكننا قبوله".