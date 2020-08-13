سفير فرنسا بالقاهرة: قلقون من انتهاك تركيا لحظر الأسلحة على ليبيا

قال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن فرنسا تلاحظ سلوك تركيا التي ترسل معدات تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا، وهو حظر وقعت عليه تركيا، لا سيما عندما شاركت في مؤتمر برلين، الذي قرر المشاركون فيه أنهم سيحترمون هذا الحظر، وهذا ليس حال تركيا.

وأضاف "روماتيه"، خلال حوار خاص على شاشة "Extra news"، أن فرنسا قلقة أيضًا للغاية من إرسال المرتزقة وبعضهم يأتون من سوريا، وبعضهم لديه اتصالات مع أوساط إرهابية، "كل هذه الأمور تقلقنا كثيرًا، ويجب أن لا ننسى أن تركيا هي عضو في حلف شمال الاطلسي، فلا يمكنها قبول قرار حظر ثم القيام بشكل يومي أو على اية حال خرقة".

وأشار سفير فرنسا بالقاهرة، إلى أن هناك تناقض وأيضًا مسؤولية واقعة على تركيا، وكان رئيس الجمهورية الفرنسية قد أدلى بتصريحات رسمية للغاية حول مسؤوليات تركيا ولن اضيف المزيد عن هذه التصريحات، ولكن بالفعل ينبغي على تركيا القيام بمسؤولياتها والتحلي بحس المسؤولية في كل أفعالها من أجل أن يتم التوصل في هذه الأزمة الليبية ليس إلى حل عسكري ولكن إلى حل سياسي.