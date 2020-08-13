التفاصيل الكاملة لمقتل صاحب شركة ببولاق الدكرور

"الحقوني جوزي اتقتل".. بهذه الكلمات استيقظ أهالي شارع العشرين صباح اليوم، بالعثور على جثة صاحب شركة مستلزمات مدرسية، وتبين أن مجهولًا تمكن من الدخول للشركة، وتخلص من الضحية، وعثر رجال المباحث على جثة المجني عليه، ملقاة بالمكتب الرئيسي بالشركة، تحرر محضر، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بلاغًا من ربة منزل، تفيد بأنها عثرت على جثة زوجها صاحب شركة مقتولاً داخل مكتبه، بمنطقة شارع العشرين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر، صاحب شركة أدوات مدرسية.

وبالفحص تبين وجود آثار طعنة نافذة في الرقبة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تشكيل فريق من المباحث، وتبين من المعاينة المبدئية، أن مجهولًا تمكن من الدخول إلى مسرح الجريمة.

وأشارت المعاينة إلى أنه لا توجد أي آثار عنف بمكان الحادث، وجارٍ فحص كاميرات المراقبة، للتوصل إلى الجاني، واستمعت النيابة إلى أقوال أكثر من 7 أشخاص كانوا يترددون على المجني عليه، من بينهم زوجته، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.