العيون الساهرة.. يد تؤمن العرس الديموقراطى وأخرى تكافح الجرائم 

فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة إجراءات تأمين سير عمليات إنتخابات مجلس الشيوخ (2020) على مستوى الجمهورية وتنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة.. لم تغفل أجهزة الوزارة عن التصدى الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج عن القانون، وقد أسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية :

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير وتقليد المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه بنطاق محافظة الغربية والمحافظات المجاورة من راغبى الحصول عليها وإتخاذه من أحد مراكز الخدمات "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهم وضبطه بمقر المركز المُشار إليه وعثر بحوزته على (عدد كبير عقود الإيجار وبطاقات ضريبية وشهادات صحية بأسماء مختلفة مزورة بالكامل - (هاتف محمول - جهاز لاب توب) بفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التى تحتوى على العديد من المستندات والأوراق الممهورة بخاتم شعار الجمهورية) - عدد ( 2) أكلاشيه – طابعة - مبلغ مالى).

بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تزوير وترويج المستندات الرسمية وحيازته للمضبوطات.

وفى سياق متصل.. تبلغ لفرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من (عدد 4 مواطنين – مقيمين بالإسماعيلية) بقيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال تجارة الحدايد والبويات والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت (1,348,000 مليون جنيه) تحت ذات الزعم مقابل ربح شهرى ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة من بالعثور على جثة (عاطل - مُقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز وبها طلقات نارية وبتمشيط المكان عُثر على (مسدس).

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - مُقيم بدائرة المركز) لإرتباط عائلته بخصومة ثأرية مع عائلة المجنى عليه لخلافات الجيرة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام المسدس المعثور عليه.

من ناحية أخرى فقد تبلغ لمركز شرطة كفرالشيخ بمديرية أمن كفرالشيخ من إحدى المستشفيات بحضور (سائق - مُقيم بدائرة المركز) مُصاب برش خرطوش.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بكفرالشيخ توصلت جهوده إلى مرتكبى الواقعة وهم (ثلاثة أشخاص - مُقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة ، نظراً لوجود خلافات بينهم حيث عقدوا العزم على قتل المجنى عليه وأعدوا سلاح نارى (بندقية خرطوش) وقاموا بإستدراج المجنى عليه إلى إحدى المناطق النائية بدائرة المركز وأطلقوا عيار خرطوش تجاهه مُحدثاً إصابته، وتم بإرشاد المتهمين ضبط البندقية الخرطوش والسيارة المستخدمان فى إرتكاب الواقعة.

وفى سياقٍ آخر تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة المركز) بإصابة شقيقه (عامل - مُقيم بذات القرية) بطلق نارى بالرأس ووفاته عقب نقله للمستشفى وإتهامه لشخصين (سائق ، مزارع" - مُقيمان بذات القرية) بالتعدى على شقيقه وإطلاق أعيرة نارية تجاهه أودت بحياته لخلافات جيرة سابقة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط تم إستهداف المتهمان وضبطهما، وعثر بحوزتهما على (2 فرد رصاص) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بدافع الثأر ، حيث قرر أحدهما قيامه بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط بحوزته تجاه المجنى عليه فأودى بحياته وإعترف الآخر بقيامه بتأمينه أثناء إرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.