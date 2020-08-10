النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة إفريقية بالعجوزة

أمرت النيابة العامة، المباحث الجنائية، بسرعة التحري في واقعة العثور على جثة سيدة إفريقية مقتولة، داخل شقة مستأجرة بالعجوزة، كما تحفظت على كاميرات المراقبة المثبتة بالعقار.

كما أمرت النيابة، بندب الطب الشرعي، لتشريح الجثة لبيان سبب وكيفية الوفاة، وتحديد وقت الوفاة، بعد العثور على جثة المجني عليها، في حالة تعفن.

كما تحفظت النيابة، على ورق بفرة وأعشاب، عثر عليها داخل الشقة، وأمرت بإرسالها للمعمل الكيماوي، وبيان ماهيتها، وما اذا كانت مادة مخدرة من عدمه.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة المجني عليها، التي عُثر عليها في حالة تعفن، داخل شقتها بمنطقة العجوزة، مسجاة على سرير داخل غرفة نومها، ومقيدة اليدين.

التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة حوادث شمال الجيزة، كشفت أن بلاغا ورد إلى قسم شرطة العجوزة من سكان أحد العقارات، بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الأرضي، وانتقلت قوة من قسم الشرطة، وتبين العثور على جثة سيدة في حالة تعفن على سرير بغرفة النوم.

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن المجني عليها حضرت إلى مصر في شهر يونيو الماضي، واستأجرت الشقة بمفردها، وكان يتردد عليها سيدتان من نفس الدولة التي تنتمي لها.

وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية والقضائية، عن تفاصيل كثيرة داخل الشقة وغرفة نوم المجني عليها، حيث تبين أنها في العقد السابع من العمر، مسجاة على السرير مقيدة اليدين من الخلف، بجلباب حريمي ومخنوقة بقطعة قماش، كما أوضحت المعاينة سلامة منافذ الشقة بالكامل، ما يعني أن الفاعل دلف إلى الشقة بطريقة مشروعة.

كما دلت المعاينة، على استضافة المجني عليها شخصاً ما، حيث عثرت الشرطة على "كانز مشروبات غازية"، وجزأين من سيجارتين.