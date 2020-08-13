المتهمة بمذبحة مدينة نصر: "قتلت الأم وبنتها علشان السرقة وجوزي ساعدني"

"أيوة أنا وجوزي قتلنا الست وبنتها علشان نسرقها.. خبّطت عليها الباب بحجة أنى ببيع حاجات ودخلنا الشقة وقتلناهم.. وسرقنا دهب بـ7 آلاف جنيه".. بهذه الكلمات اعترفت عاملة، بتفاصيل قتل ربة منزل وطفلتها بشقة بمدينة نصر.

وقالت المتهمة أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، إنها اتفقت مع زوجها على سرقة الضحية والتخلص منها، وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها السائق، بتهمة قتل ربة منزل وطفلتها لسرقة مشغولات ذهبية بمدينة نصر، لجلسة 22 أغسطس.

وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهمة وزوجها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وتضمن قرار الإحالة قيام المتهمة، عاملة 29 سنة، بقتل المجني عليها موظفة بالمعاش عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدت العزم، وبيتت النية لقتلها بالاتفاق مع زوجها السائق، وتبين من التحقيقات والتحريات، أن المتهمة تخلصت من المجني عليها بسكين مطبخ، وسددت أكثر من 8 طعنات متفرقة فى جثة القتيلة.

وتبين اقتران تلك الجناية بجناية أخرى في الزمان والمكان ذاتيهما، حيث قتلت المتهمة المجني عليها "آية. ع" ابنة الضحية، بأن سددت إليها عدة طعنات، استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح، قاصدة من ذلك قتلها.

وأحدثت إصاباتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها، بالإضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المبينة بالأوراق "المشغولات الذهبية، جهاز لاب توب، وهواتف محمولة"، المملوكة للمجني عليها، وكان ذلك من مسكنهما ليلاً حال حملها السلاح.

وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهم الثاني، زوج المتهمة الأولي سائق، في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن اتفق معها على ذلك، وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث ثم غادر، وأخذها عقب إتمامها جريمتها.