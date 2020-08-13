جامعة دمياط تتسلم 30 مدرجا و40 قاعة من المقاولون العرب

أصدر الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، قرارًا بتشكيل لجنة لاستلام منشآت المرحلة الثانية من مجمع المدرجات وقاعات الدراسة من شركة المقاولون العرب، برئاسة الدكتور حاتم إدريس عميد كلية الفنون التطبيقية، وتتضمن اللجنة عددًا من أساتذة كلية الهندسة بجامعتى دمياط والمنصورة، وأمين عام الجامعة ومدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة وغيرهم من المختصين.

وتشتمل هذه المرحلة على 12 مدرجًا بسعة معيارية حوالى 400 طالب و18 مدرجًا بسعة معيارية حوالى 250 طالبًا و450 قاعة بسعة معيارية حوالي 75 طالبًا، بإجمالي استيعاب أكثر من عشرة آلاف طالب يدرسون فى نفس الوقت، هذا بالإضافة إلى 40 غرفة لإدارة العملية التعليمية بمجمع المدرجات والقاعات.

ولقد تسلمت اللجنة منشآت المرحلة الثانية فيما يعد إضافة مميزة للأماكن المخصصة للعملية التعليمية بجامعة دمياط بزيادة مقدارها 100٪، ويعتبر ذلك تطويرًا فارقًا وإضافة مؤثرة فى منشآت جامعة دمياط المخصصة للعملية التعليمية.

وتم تجهيز هذه الأماكن بالوسائل والأجهزة التعليمية الحديثة والتكنولوجية وبالأثاث المناسب من بنشات وكراسى تعليمية وغيرها، تمهيداً لدخولها المنظومة التعليمية.