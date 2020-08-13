عباس يدعو لاجتماع عاجل حول الإعلان الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع عاجل يعقبه بيان حول اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية الذي أعلن مساء اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، مساء اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "انفراجة كبيرة اليوم، اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

​وأضاف ترامب، أن إسرائيل والإمارات سيتبادلان السفارات والسفراء، ويطبعان العلاقات.