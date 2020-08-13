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الرئيس يثمن جهود الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل وأمريكا: يحقق الاستقرار لمنطقتنا

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محمود البدوي
05:51 م | الخميس 13 أغسطس 2020
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف "السيسي"، خلال تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أثمن جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار لمنطقتنا".

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