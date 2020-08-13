وزيرة الصحة: المركز الطبي المتكامل الجديد بجوبا به جميع التخصصات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المركز الطبي الجديد المُنشأ في مدينة جوبا بدولة جنوب السودان يشمل كل التخصصات، مشيرة إلى أن المركز أنشئ بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم وجود مركز مصري قديم هناك.

وأضافت "زايد" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن تشغيل المركز الجديد يأتي عبر فريق طبي من وزارة الصحة، وبمدير مصري، مشيرة إلى تدريب جميع الأطقم الطبية.

وأوضحت الوزيرة أن كل شحنات الأدوية والمستلزمات بالمركز الطبي تأتي من مصر، مشيرة إلى أنه في شهر مايو الماضي تم إرسال 9 أطنان من ألبان الأطفال، و15 طنًا من الأدوية، ومركز غسيل كلوى متكامل، وتم إعطاء أكثر من 2001 مواطن نظارات طبية، فضلًا عن إجراء الكشف على أكثر من 6 آلاف مواطن من جنوب السودان.

وأكدت "زايد" أن جنوب السودان دولة حديثة، ومن ثم فهي بحاجة لمزيد من المساعدت بمختلف المجالات، لذا وُضعت خطط استراتيجية وأنظمة صحية وتدريب كوادر لإدارة النظام الصحي هناك، مشيرة إلى الاتفاق على منح الزمالة المصرية لعدد من الأطباء هناك: "تكلفة الزمالة غالية، والطالب بيتكلف حوالي 10 آلاف دولار، واديناهم منحة لـ10 أطباء في التخصصات الأساسية لديهم على حساب مصر، ومدة الزمالة من 5 لـ7 سنوات".

وذكرت وزيرة الصحة أن التعامل مع الدول الأفريقية يأتي في إطار تقديم إعانات عاجلة في مجال الأدوية والدعم الطبي المؤسسي، مثل إنشاء مراكز الغسيل الكلوي والمراكز المتكاملة، كما تم الاهتمام بمد حملة فيروس "سي" للدول الأفريقية، ومنها دولة جنوب السودان، مشيرة إلى أن "هدف الرئيس السيسي هو علاج مليون أفريقي على الأقل إذا ماكانش أكتر".