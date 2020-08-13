نتنياهو: لن أتنازل عن ضم أراض في الضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لم يوافق على إزالة موضوع بسط السيادة الإسرائيلية على أراضي في الضفة الغربية ولن يتنازل عن ذلك، موضحا: "طُلب من جانبنا التريث بخصوص بسط السيادة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي، خطة الضم على أراضي الضفة الغربية أكثر خطة واقعية".

وقال نتنياهو، إن الاتفاق مع الإمارات سيسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، متابعا: "هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إلى دائرة السلام"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".