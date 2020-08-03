نتنياهو: نحاول تجنب الإغلاق الكامل في ظل تفشٍّ متزايد لكورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن السلطات تحاول تجنب اللجوء لإغلاق عام للبلاد في ظل التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد، وسط احتجاجات شعبية ضد تعامل حكومته مع الوباء.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع لحزب "الليكود"، اليوم الإثنين، "إن مستوى التفشي في إسرائيل عال ويجب أن نخفضه"، مضيفا "نحاول أن نتجنب احتمال إغلاق عام للدولة بأكملها" وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، 12 شخصا خلال أعمال الشغب في احتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس مطالبين باستقالته.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميخائيل زنجرمان: "تم اعتقال اثني عشر شخصًا بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة وخرقهم النظام العام بعد انتهاء المهلة المحددة لهم للتظاهر".

وأضاف زنجرمان لوكالة "سبوتنيك": "تم اعتقال أربعة آخرين في الجنوب".وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيلين، السبت الماضي، في مظاهرات مناهضة للحكومة في تل أبيب وحيفا وقيصرية وأجزاء أخرى من إسرائيل، أكبرها في القدس أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل اتهامات الفساد التي وجهت إليه وإدارته وحكومته لأزمة كورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس.

وحمل المتظاهرون في مختلف أنحاء البلاد الذين وضعوا كمامات واقية لافتات تتهم نتنياهو بالفشل في مكافحة وباء كوفيد-19 والحد من تداعياته الاقتصادية.