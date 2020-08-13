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ميركل تتحدث إلى أردوغان ورئيس وزراء اليونان بشأن الموقف في شرق المتوسط

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وكالات
08:41 م | الخميس 13 أغسطس 2020
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحدثت هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشأن الخلاف بينهما حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وامتنع المتحدث عن تقديم أي تفاصيل تتعلق بمضمون المحادثتين، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وتدعو فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب التي تقوم بها في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط.

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