القباج: 65 ألف جنيه تعويض للمتوفى في حادث البحيرة

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بناءً على توجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صرف 65 ألف جنيه للمتوفى في حادث انقلاب معدية ناحية قرية دمشلي بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، والذي أسفر عن وفاة 4 حتى الآن فيما يجري حاليا انتشال باقي الضحايا.

وقالت القباج إن الحادث ينطبق عليه تعريف النكبة العامة والوارد بالقرار الوزاري رقم178 لسنة 2012، وكذلك القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2019، بشأن قواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية، لذلك سيتم صرف مبلغ 50 ألف جنيه لكل حالة وفاة من بند الإغاثة الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت القباج أنه سيتم صرف 10 آلاف جنيه لكل حالة وفاة رب أسرة و5 آلاف لكل وفاة لفرد من الأسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالبحيرة كمساعدة فورية لحين الانتهاء من إجراءات استخراج المستندات لصرف المساعدة المقررة بالقرار الوزاري، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه من مؤسسة ساويرس للتنمية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة لدراسة إمكانية استفادتها من برامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وفق محددات وشروط الاستحقاق.