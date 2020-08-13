58038 طن صيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة بينما غادر 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16619 طن تشمل: 2300 طن ذرة، و2750 طن مولاس، و8694 طن فوسفات و23 طن كسب صويا و2852 طن أسمنت كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24135 طن تشمل: 7500 طن نواتج تقطير، و1669 طن خشب زان و8107 طن ذرة و1697 طن كلوريد ايثلين و5162 طن قمح.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 387 حاوية مكافئة تشمل فواكه (عنب وفراولة ورمان ومانجو) وخضروات (خضار مشكل مجمد وخرشوف وبطاطا وبطاطس وفلفل) وحاصلات زراعية (بصل) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية وهولندا وفرنسا وألمانيا وانجلترا وسنغافورة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 434 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2130 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 58038 طنا .

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49943 طنا كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3818 شاحنة منها 616 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31794 من البضائع العامة .