"نتفليكس" تستعد لتقديم قصة الأميرة ديانا قبل عرضها على خشبة المسرح

تستعد منصة "نتفليكس" في الفترة الحالية لتقديم قصة حياة الأميرة ديانا وعلاقتها بزوجها الأمير تشارلز في عمل مسرحي موسيقي، وستقوم المنصة بتصويره قبل أن يعرض على خشبة المسرح في العام المقبل.

وسيكون العرض المسرحي من كتابة جو ديبيارتو وديفيد براين، وإخراج كريستوفر آشلي، وقد اتفق منتجو المسرحية بالتعاون مع نتفليكس بأن تعرض نسخة مصورة منها.

وسيقوم ببطولة العرض المسرحي كل من جيانا دي وال، روي هارترامبف، وجودي كاي وتقرر تصوير المسرحية على مسرح “Longacre” بمدينة نيويورك من دون حضور الجمهور.