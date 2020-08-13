عرض "المتفائل" للفنان سامح حسين على المسرح القومي 3 أيام

يستعد المسرح القومي لاستقبال جمهوره بالعرض المسرحي "المتفائل" للفنان سامح حسين، بدءًا من الليلة ويستمر ليوم السبت المقبل، في تمام الساعة 8 مساء.

"المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسى فولتير، وهي رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسى فولتير كتبها عام 1759، وتدور أحداثها حول شاب بريء عاش وترعرع في منزل خاله الذي أسند تعليمه إلى أحد المعلمين، قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله، مما عزله عن العالم الخارجي وجعله يتوسم الخير في الجميع، ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة للغاية.

العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.