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محمود مسلم

الرئيس الإسرائيلي يوجه دعوة لمحمد بن زايد لزيارة القدس

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وكالات
09:24 م | الخميس 13 أغسطس 2020
محمد بن زايد

محمد بن زايد

وجه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، دعوة إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان لزيارة مدينة القدس.

وقال "ريفلين" عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "أهنئ الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الاسرائيلي وولي العهد الشيخ محمد بن زايد على الإنجاز الهام والمثير"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف "أنتهز الفرصة لدعوة ولي العهد لزيارة القدس".

وتابع "الاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية هو نقطة تحول استراتيجية نحو مسارات جديدة في منطقتنا".

وأتم "كلي أمل على أن تدعم هذه الخطوة الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة، حتى الوصول لوفاق واسع وثابت بين الجميع".

 

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