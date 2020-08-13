معركة بين تجار مخدرات في بولاق الدكرور.. والأمن يضبط المتهمين

شهد شارع الثلاجة ببولاق الدكرور مشاجرة بين مجموعة من الشباب بسبب الخلاف على بيع المواد المخدرة، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص من الطرفين.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من السيطرة على المعركة، وألقت القبض على أطرفها، وتبين أن عددهم 9 أشخاص، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعه من الشباب بينهم مسجلين خطر.

وعلى الفور توجهت قوة من مباحث قسم بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث، وجرت السيطرة على الموقف وألقي القبض على المتهمين.