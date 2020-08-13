ضبط 1250قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1250) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات - غير مرخص - بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (128,150 طن زيوت سيارات سابقة الإستخدام داخل خزانات تعد من النفايات الخطرة والضارة بالبيئة والمحظور تداولها – 5,400 طن زيوت سيارات منتج نهائى – 8000 لتر مواد بترولية سولار مستلزمات إنتاج بقيمة تقديرية 54000 جنيه تقريباً – عدد 10 معدات إنتاج ضاغط هواء كهربائى وماكينة سحب وضخ وخزانات فارغة ) يتم إستخدامها فى إعادة تدوير زيوت السيارات وتعبئتها داخل عبوات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير شرعية .

ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلغ الغذائية - غير مرخصة - بدائرة قسم شرطة العبور ( بمحافظة القليوبية ) لحيازته ( 4,125 طن أسماك وجمبرى ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط مالك مصنع أعلاف حيوانية - غير مرخص - بدائرة مركز شرطة منوف ( بمحافظة المنوفية ) لحيازته ( 10 طن كسب وذرة صفراء مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر – 2 طن أعلاف حيوانية منتج نهائى معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية - غير مرخص- بدائرة مركز شرطة المحمودية ( بمحافظة البحيرة ) لحيازته ( 2,350 طن قشطة و عجوة و زبيب بعضها بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية والبعض الآخر غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (78) قضية بإجمالى مضبوطات (27940) عبوة سجائر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.