أسماء أبواليزيد تنتهي من "30 مارس" خلال أسبوعين

أوشك الفنانة أسماء أبواليزيد على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسى، حيث قطعت شوطًا كبيرًا من مشاهدها خلال الفترة الماضية.

وعلمت "الوطن" أن "أبواليزيد" يتبقي لها يومان للانتهاء من تصوير مشاهدها بالفيلم، والمقرر انتهائها منهما خلال الأسبوعين المقبلين وفقًا لجدول التصوير المُحدد سلفًا.

وصور "موسى"، أمس الأول، عددًا من مشاهد الفيلم داخل شقة سكنية بمنطقة جاردن سيتي، والتي جمعت بين الفنان أحمد خالد صالح وزميله الفنان محمد علي رزق، حيث يظهر الأخير ضيف شرف ضمن الأحداث الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل، حيث تحاط الشبهات بعدد من الأبطال، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأسماء أبواليزيد، وكوكبة من النجوم.