الجامعة العربية تنظم ندوة حول الحفاظ على المهن الموسيقية في ظل كورونا

ينظم قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية "إدارة الثقافة وحوار الحضارات"، بالتعاون مع المجمع العربي للموسيقى، ندوة علمية الأحد المقبل، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول سبل الحفاظ على المهن الموسيقية، في ظل ظروف جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في إطار سلسلة الندوات الثقافية التي تنظمها الأمانة العامة للجامعة العربية تحت عنوان: "صالون الجامعة الثقافي".

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في تصريحات اليوم، إن الندوة ستسلط الضوء على الآثار السلبية التي لحقت بالمهن الموسيقية في ظل جائحة الفيروس التاجي، والتي فرضت حتمية التباعد الاجتماعي، وذلك من خلال المحاور التي ستناقشها الندوة والمتعلقة بواقع الوضع الموسيقي العربي في ظل الأزمة التي خلفها تفشي الوباء، والدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي في خدمة تأمين الدخل المالي لأصحاب المهن الموسيقية أثناء تفشي كورونا المستجد.

وأضافت أبو غزالة، أنه سيتم عرض تجارب ناجحة لمبادرات سلكها موسيقيون عبر المنصات الإلكترونية والخروج بمقترحات مستقبلية للحفاظ على المهن الموسيقية في ظل مرور المنطقة العربية بجوائح مماثلة في المستقبل.