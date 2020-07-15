الجامعة العربية تشيد بالسياسات التي اتخذتها دولها في ظل كورونا

أكدت جامعة الدول العربية، أهمية السياسات التي اتخذتها الدول العربية والتدابير التي نفذتها في ظل جائحة كورونا المستجد، وكيفية العمل عن بعد في ظل هذه الجائحة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية، اليوم الأربعاء، خلال ورشة العمل العربية التي عُقدت بعنوان "سياسات الملكية الفكرية في ظل جائحة كورونا" عبر تطبيق zoom.

وقالت "مها"، إن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات والندوات التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ بداية الأزمة الحالية لجائحة "كورونا المستجد".

وناقشت الورشة عددًا من الموضوعات الهامة منها تعزيز أنظمة وسياسات الملكية الفكرية في جائحة كورونا، وأساسيات العمل عن بعد في مجال الملكية الفكرية في ظل الجائحة، كما بحثت في تنفيذ تدابير لمساعدة مستخدمي ومالكي حقوق الملكية الفكرية في ظل الجائحة، وتأثيرها على مجتمع الملكية الفكرية بالدول العربية.